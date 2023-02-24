Ни намека на трусики: Рудова микро-платье на голое тело раздвинула ноги, рукой прикрыв сокровенное

На этот раз Рудова решила взбудоражить мужчин перед сном. Она опубликовала курортное фото. Блондинка в белом микро-платье села на скаймеку, раздвинув ноги. Она позировала на фоне моря, рукой одернув подол, едва прикрыв сокровенное. Наталья чувственно смотрела в камеру. На ней не было белья.

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