Ни намека на трусики: Рудова микро-платье на голое тело раздвинула ноги, рукой прикрыв сокровенное

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса вызвала оторопь откровенным кадром.

Наталья Рудова много лет снимается в кино. Она успела поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Однако блондинка редко говорит о личной жизни. В 39 лет она облачается в женственные наряды и активно занимается спортом, чтобы быть в форме. Артистка не перестает публиковать пикантные кадры в соцсетях. 

На этот раз Рудова решила взбудоражить мужчин перед сном. Она опубликовала курортное фото. Блондинка в белом микро-платье села на скаймеку, раздвинув ноги. Она позировала на фоне моря, рукой одернув подол, едва прикрыв сокровенное. Наталья чувственно смотрела в камеру. На ней не было белья.

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Откровенное фото вызвало у публики оторопь. Многие отметили, что она не перестает их удивлять своей смелостью. «Ох, какая», «Зазывная поза», «И зачем рукой прикрыла все?», «Пикантный наряд», «Надеюсь, что вы в трусиках», «Провокационно», «Вот это блондиночка», — стали писать пользователи Сети.

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