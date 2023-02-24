Ольга Бузова разделась до трусов, обнажив свой мясистый тыл во всей красе: обомлели все

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Она продолжает строить карьеру. В свои 37 лет артистка является завидной невестой. Она не перестает наряжаться, чтобы ловить на себе мужские взгляды. Бывшая звезда телестройки уже больше 20 дней находится в Африке. Она находит время для маленьких утех среди съемок.
На тот раз Ольга решила покрасоваться на фоне дикой природы. Она разделась до трусов, едва прикрыв фигуру платьем в сетку. Телеведущая повернулась к камере своим тылом. Она обнажила свои упругие ягодицы. Бузова не скрывает, что поправилась в прошлом году и пока не смогла постройнеть. При этом она без стеснения оголяется.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены. Многие считают, что Бузова похорошела. «Такая вы тут сочная», «Шикарная фигурка», «Вам удалось сделать из себя конфетку», «Пельмешки пошли куда надо», «Вечно кушать теперь можно! Вид сзади заворожил», «Ох, вот это фигура! Бедра раздались», — стали писать пользователи Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды