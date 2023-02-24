Нюша в тугих лосинах засветила темный интимный треугольник: не прикрыла «межножье»

Нюша продолжает строить карьеру певицы. Она недавно объявила, что готовится к выпуску нового трека. За последние годы популярная исполнительница стала редко давать концерты. Она погрузилась в материнство. У артистки растут: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Звезда старается вернуться в форму, чтобы снова блистать.
На этот раз Нюша поделилась кадром из спортзала. Почти каждый день она проводит на танцах, растяжке или тренировке. Певица запечатлелась в кроп-топе и лосинах. Она обнажила свой плоский живот и подчеркнула изящные бедра. При этом артистка не скрыла взмокшее место. Поклонники заметили ее потемневшее «межножье».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Нюша стала более откровенные кадры постить в Сети. Некоторые даже ее осудили. «Ну фигура стала красивой», «Хорошенькая такая», «Вот это мамасита», «Молодая мама, а снимки все откровеннее», «Куда делась скромность?» — стали писать подписчики.