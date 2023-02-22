«Бедра даже не смыкаются»: Севастьянова в микрошортах оголила свои прелести на камеру

Каролина Севастьяновауже давно завершила карьеру. Ей удалось стать одной из лучших художественных гимнасток. В ее коллекции много наград, включая олимпийское золото. Теперь она много путешествует, посещает рестораны и наряжается в вечерние платья. Уже давно звезда предпочитает жить в Монако.
На этот раз Каролина решила поделится честным кадром. Она запечатлелась в домашней обстановке. Гимнастка облачилась в микрошорты и белую укороченную футболку. Она решила обнажить изящные бедра и плоский животик. Севастьянова подтянула спадающий шортики.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники отметили, что даже без каблуков она выглядит идеально. «Вот это фигурка», «Какой рельеф»,
«Ноги просто эталонные», «Бедра даже не смыкаются», «Ну тут куколка просто», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды