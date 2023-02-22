«Бедра даже не смыкаются»: Севастьянова в микро-шортах оголила свои прелести на камеру

На этот раз Каролина решила поделится честным кадром. Она запечатлелась в домашней обстановке. Гимнастка облачилась в микро-шорты и белую укороченную футболку. Она решила обнажить изящные бедра и плоский животик. Севастьянова подтянула спадающий шортики.

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Поклонники отметили, что даже блесток и каблуков она выглядит идеально. «Вот это фигурка», «Какой рельеф», «Ноги просто эталонные», «Бедра даже не смыкаются», «Ну тут куколка просто», — стали писать подписчики.