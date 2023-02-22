Узнать сложно: 41-летняя Вера Брежнева попала в кадре без макияжа и укладки в поезде до Берлина

Вера Брежнева уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в стране. Однако в прошлом году артистка предпочла переехать в Италию. Там в большом особняке она живет с мужем Константином Меладзе и дочкой Сарой от прошлых отношений. Недавно звезда отметила 41-летие в кругу семьи.
На днях Вера дала концерт в Астане. А теперь певица направилась в Берлин. Она вместе с подругой захотела побывать на премьере фильма. В поезде артистка отметилась без макияжа и укладки. Она была рада провести время с подругой. Брежнева находилась в хорошем настроении. Однако на ее лице были морщинки и круги под глазами.
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Многие пользователи Сети отметили, что не сразу узнали Веру. Они стали бурно обсуждать внешность певицы. «Без макияжа выглядит моложе», «Такая уставшая», «Кажется, что с макияжем вообще другой человек», «Волосы убитые, кругли под глазами. печально», — стали писать в Сети.