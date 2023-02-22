Узнать сложно: 41-летняя Вера Брежнева попала в кадре без макияжа и укладки в поезде до Берлина

На днях Вера дала концерт в Астане. А теперь певица направилась в Берлин. Она вместе с подругой захотела побывать на премьере фильма. В поезде артистка отметилась без макияжа и укладки. Она была рада провести время с подругой. Брежнева находилась в хорошем настроении. Однако на ее лице были морщинки и круги под глазами.

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