Муцениеце в мини-бикини блеснула манкими формами на пляже: аппетитыне полушария груди теснятся в декольте

Недавно Агата устроила отпуск для всей семьи. Она провела время в Дубае с детьми, мамой и сестрой. При этом актриса не переставала худеть, так как готовится к новой роли. На этот раз она поделилась смелыми кадрами в своем влоге. Муцениеце в зеленом мини-бикини сидела на лежаке. Она показала выпирающий живот, погладив его. При этом артистка засветила внушительное декольте.

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