Муцениеце в мини-бикини блеснула манкими формами на пляже: аппетитыне полушария груди теснились в декольте

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Многие зрители знают ее по картинам «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод». Она также была женой Павла Прилучного и родила ему двоих детей — дочку Мию и сына Тимофея. Однако теперь она свободная и все чаще оказывается в компании парней. В свои 33 года звезда не перестает следить за внешностью.
Недавно Агата устроила отпуск для всей семьи. Она провела время в Дубае с детьми, мамой и сестрой. При этом актриса не переставала худеть, так как готовится к новой роли. На этот раз она поделилась смелыми кадрами в своем влоге. Муцениеце в зеленом мини-бикини сидела на лежаке. Она показала выпирающий живот, погладив его. При этом артистка засветила внушительное декольте.
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Поклонники отметили, что Муцениеце идут даже лишние килограммы. Ее формы многих впечатлили.
«Мама двоих детей в шикарной форме», «Тут все выглядит эстетично», «Грудь без пуш-ап, так хороша», «Выглядит бесподобно», «Ой, такая милашка», «Тут соблазнительная мамасита в кадре», — стали писать подписчики.