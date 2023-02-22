На этот раз Кэтрин облачилась в джинсы клеш и водолазку темно-синего цвета. Она подчеркнула свою стройную фигуру. Миддлтон решила дополнить образ песочным пальто. Она поздоровалась с жителями престарелого дома и его сотрудниками. С собой жены принца Уильяма принесла цветочек в горшке, чтобы порадовать тех, к кому пришла.

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