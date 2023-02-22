Кейт Миддлтон давно стала частью королевской семьи. Она счастлива в браке с принцем Уильямом. Они успевают исполнять королевские обязанности, а также воспитывать троих детей. Однако принцесса Уэльская не занимается многими рутинными делами. Как оказалось, она не готовит. 21 февраля жена принца Уильяма приехала в дом престарелых.
На этот раз Кэтрин облачилась в джинсы клеш и водолазку темно-синего цвета. Она подчеркнула свою стройную фигуру. Миддлтон решила дополнить образ песочным пальто. Она поздоровалась с жителями престарелого дома и его сотрудниками. С собой жены принца Уильяма принесла цветочек в горшке, чтобы порадовать тех, к кому пришла.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
В ходе встречи Кейт позволили встать у плиты. Также был Блинный день, ей предложили приготовить блинчики. Она у нее не все получилось. Защитная маска на лице скрыла ее смущенную улыбку.
«Я пытаюсь сделать это, но думаю, что блин застрянет на сковороде. Однозначно, не ешьте это! Все сделанные ранее блины намного красивее», — шутливо заявила она.
Не удивительно, что повисла неловкая паузу. В итоге Миддлтон отметила, что лучше посмотрит, как готовят профессионалы. К слову, сотрудники и жильцы Oxford House дипломатично промолчали и постарались не заострять внимания на неудаче монаршей особы. Во время визита Кэтрин также обсуждила возможность улучшить жизнь пожилых граждан.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press