Переживает накануне 40-летия: Бородина обнажила точеные формы в мини-бикини, едва прикрыв интимный треугольник

Ксения Бородина уже давно строит карьеру на телевидении. Она успела стать богатой и знаменитой. Ведущая «Дома-2» растит дочек Марусю и Теону. После развода со вторым мужем Курбаном Омаровым она стала чаще выходить в свет, путешествовать и покупать дорогие наряды. При этом ее фото стали более смелыми.
На этот раз Бородина призналась, что хочет идеальную фигуру. В скором времени она отметит свое 40-летие. Телеведущая не скрывает, что ее трясет перед такой цифрой. Она выложила свое пляжное фото. Ксения красовалась в мини-бикини небесного цвета. Она засветила не только грудь, но и интимный треугольник.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что после развода только похорошела. «У вас уже идеальная», «Ну тут все зависит от вас», «Фигурка просто смак», «Тут все прекрасно», «Ну через неделю вы точно не станете выглядеть хуже», «Вы русалка», — стали писать в Сети.