Переживает накануне 40-летия: Бородина обнажила точеные формы в мини-бикини, едва прикрыв интимный треугольник

На этот раз Бородина призналась, что хочет идеальную фигуру. В скором времени она отметит свое 40-летие. Телеведущая не скрывает, что ее трясет перед такой цифрой. Она выложила свое пляжное фото. Ксения красовалась в мини-бикини небесного цвета. Она засветила не только грудь, но и интимный треугольник.

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