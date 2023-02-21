Ольга Бузова в эротичном нижнем белье продемонстрировала растущий живот (фото)

20 февраля Оля поразила поклонников. Она устроила откровенную фотосессию. Артистка оголила свои прелести, позируя в кружевном белье розового цвета. Блондинка наклонилась, блеснув округлой грудью. Не скрыла телеведущая и свой живот. Бузова признавалась, что формы пополнели, но она пытается похудеть.

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