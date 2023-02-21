Ольга Бузова в эротичном нижнем белье продемонстрировала растущий живот (фото)

Ольга Бузова уже давно стала известной телеведущей. Также она продолжает выступать на сцене. Артистка в свои 37 лет зачастую выходит в свет и наряжает в откровенные наряды. В прошлом году она поправилась, но это не мешает ей носить короткие платья. А на съемках в Африке звезда постоянно оголяется.
20 февраля Оля поразила поклонников. Она устроила откровенную фотосессию. Артистка оголила свои прелести, позируя в кружевном белье розового цвета. Блондинка наклонилась, блеснув округлой грудью. Не скрыла телеведущая и свой живот. Бузова признавалась, что формы пополнели, но она пытается похудеть.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены. Многие давно подозревают ее в беременности. На этот раз фигура Ольги вызвала оторопь. «Уже не может себя никуда деть, все на показ», «Ой, и зачем все это?», «Животик все больше», «Какая стала сочная», «Ну прям хороша», «Чулочки не купила», «Когда показать некому», — написали подписчики.