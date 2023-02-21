Татьяна Навка в «рваных» джинсах и боди с открытым плечом отметилась в караоке-баре: спела перед публикой

На этот раз Навка устроила корпоратив. Она собрала артистов команды Navka Show. Они отправились в караоке-бар в Москве. Фигуристка облачилась в рваные джинсы клеш и черное боди с открытым плечом. Она решила подчеркнуть свою стройную фигуру. Татьяна спела перед публикой, а также произнесла речь, чтобы вдохновить команду. Другие спортсмены тоже пели, к примеру, Никита Кацалапов.

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