Татьяна Навка в «рваных» джинсах и боди с открытым плечом отметилась в караоке-баре: спела перед публикой

Татьяна Навка уже давно стала известной фигуристкой. Она большую часть жизни занимается спортом и выступает на льду. Олимпийская чемпионка давно завершила карьеру, но при этом создает красочные ледовые представления, в которых участвуют именитые фигуристы от Петра Чернышева до Алины Загитовой.
На этот раз Навка устроила корпоратив. Она собрала артистов команды Navka Show. Они отправились в караоке-бар в Москве. Фигуристка облачилась в рваные джинсы клеш и черное боди с открытым плечом. Она решила подчеркнуть свою стройную фигуру. Татьяна спела перед публикой, а также произнесла речь, чтобы вдохновить команду. Другие спортсмены тоже пели, к примеру, Никита Кацалапов.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами Навку. «Вот это голос», «Как классно, что у вас дружные все в коллективе», «Выглядите на 18 лет», «Какая атмосфера! Супер», «Так редко поете», «Хочется больше видеть такой позитив», «Камила Валиева тоже там? Прям семья», — стали писать подписчики.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды