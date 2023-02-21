Нюша поделилась горячим селфи: оттопырила свои «булки» в мини-юбке, едва прикрыв сокровенное

Так как Нюша уже давно живет в Дубае, в ее гардеробе появилось много летних нарядов. Она постройнела и не стесняется носить короткие платья. На этот раз певица облачилась в джинсовую мини-юбку и топик с декольте. Она сделала горячее селфи, оттопырив пятую точку. При этом звезда едва прикрыла сокровенное.

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