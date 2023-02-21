Нюша поделилась горячим селфи: оттопырила свои «булки» в мини-юбке, едва прикрыв сокровенное

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она зачастую облачается в смелые наряды. После вторых родов блондинка предпочла сделать паузу в карьере. Она регулярно проводит время с дочкой и сыном. Но вот уже несколько месяцев артист занимается спортом и растяжкой. Все чаще она оголяется на камеру.
Так как Нюша уже давно живет в Дубае, в ее гардеробе появилось много летних нарядов. Она постройнела и не стесняется носить короткие платья. На этот раз певица облачилась в джинсовую мини-юбку и топик с декольте. Она сделала горячее селфи, оттопырив пятую точку. При этом звезда едва прикрыла сокровенное.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что поклонники пришли в восторг от фото. «Что за куколка», «Просто бесподобная», «Крашиха», «Вот это фигурка», «Горячая шутчка», «Перчинка», «Ох, прям как 10 лет назад, вообще не меняется», «Так шикарно выглядит», — стали писать подписчики.