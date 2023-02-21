«В этой ложбинке можно утонуть»: Валя Карнавал в эротичном топике обнажила «бугры страсти», присев на корточки

В 21 год Валя уже может похвастаться целым состоянием. Она недавно постройнела. Поклонники считают, что блогерша готовится к свадьбе. На днях она поделилась новыми кадрами. Блондинка покрасовалась в топике с эротичным кружевом. Карнавал обнажила свои полушария груди. Она показала свои прелести со всех сторон.

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