«В этой ложбинке можно утонуть»: Валя Карнавал в эротичном топике обнажила «бугры страсти», присев на корточки

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Она снимает видео для соцсетей и поет. В последнее время юная артистка все чаще участвует в премиях и фестивалях. Она помирилась с Ларисой Долиной и встретила жениха в шоу «Звезды в Африке». Блондинка при этом не перестает женственно одеваться и публиковать пикантные фото.
В 21 год Валя уже может похвастаться целым состоянием. Она недавно постройнела. Поклонники считают, что блогерша готовится к свадьбе. На днях она поделилась новыми кадрами. Блондинка покрасовалась в топике с эротичным кружевом. Карнавал обнажила свои полушария груди. Она показала свои прелести со всех сторон.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она только хорошеет. Но некоторые ее все же раскритиковали. «Ну вы даете, все опять на виду», «Грудь шикарная», «Даже не прикрылась», «Так пошло это выглядит», «В этой ложбинке можно утонуть», «Ну уже невеста, зачем все это?», «Какая кошечка», — стали писать подписчики.