Затмила даже Волочкову: бывшая Тимати грациозно раздвинула ноги в шпагате

Тимати и Саша Дони

Тимати с Сашей Дони. Фото: соцсети 

Экс-возлюбленная шоумена не перестает радовать поклонников пикантными фото.

Модель Саша Дони разместила в личном микроблоге свежие кадры с тренировки. Блондинка продемонстрировала бывшему бойфренду Тимати, кого он упустил.

Тимати не скрывает отношения с моделью Валентиной Ивановой. С «копией» Ирины Шейх Тимати появляется на открытии своих проектов и на семейном отдыхе. А вот роман с предыдущей пассией Сашей Дони Тимати прятал.

К слову, отношения Дони и Тимати оказались просто интрижкой. Однако поклонники Тимати не забыли длинноногую блондинку с пышными формами. Модель отличается роскошной растяжкой.

Недавно Дони напомнила о себе великолепным шпагатом в стиле балерины Анастасии Волочковой. 

Саша Дони. Фото: соцсети 

Поклонники Тимати отметили, что артист потерял сногсшибательную красотку:

«Тим, ты многое упустил», «А Тимати больше не видит таких шпагатов по утрам», «Новая Волочкова».

Напомним, ранее новая девушка Тимати – Валентина Иванова – похвасталась результатами тренировок и засветила аппетитные «булочки». 

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