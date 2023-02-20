Затмила даже Волочкову: бывшая Тимати грациозно раздвинула ноги в шпагате

Модель Саша Дони разместила в личном микроблоге свежие кадры с тренировки. Блондинка продемонстрировала бывшему бойфренду Тимати, кого он упустил.
Тимати не скрывает отношения с моделью Валентиной Ивановой. С «копией» Ирины Шейх Тимати появляется на открытии своих проектов и на семейном отдыхе. А вот роман с предыдущей пассией Сашей Дони Тимати прятал.
К слову, отношения Дони и Тимати оказались просто интрижкой. Однако поклонники Тимати не забыли длинноногую блондинку с пышными формами. Модель отличается роскошной растяжкой.
Недавно Дони напомнила о себе великолепным шпагатом в стиле балерины Анастасии Волочковой.
Саша Дони. Фото: соцсети
Поклонники Тимати отметили, что артист потерял сногсшибательную красотку:
«Тим, ты многое упустил», «А Тимати больше не видит таких шпагатов по утрам», «Новая Волочкова».
Напомним, ранее новая девушка Тимати – Валентина Иванова – похвасталась результатами тренировок и засветила аппетитные «булочки».