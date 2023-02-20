Затмила даже Волочкову: бывшая Тимати грациозно раздвинула ноги в шпагате

Модель Саша Дони разместила в личном микроблоге свежие кадры с тренировки. Блондинка продемонстрировала бывшему бойфренду Тимати, кого он упустил.

Тимати не скрывает отношения с моделью Валентиной Ивановой. С «копией» Ирины Шейх Тимати появляется на открытии своих проектов и на семейном отдыхе. А вот роман с предыдущей пассией Сашей Дони Тимати прятал.

К слову, отношения Дони и Тимати оказались просто интрижкой. Однако поклонники Тимати не забыли длинноногую блондинку с пышными формами. Модель отличается роскошной растяжкой.

Недавно Дони напомнила о себе великолепным шпагатом в стиле балерины Анастасии Волочковой.