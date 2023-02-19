Когда наряд маловат: Севастьянова обнажила свои «сладкие дыньки», лишив поклонников дара речи

Теперь Каролина большую часть времени проводит в Монако. Она публикует пикантные кадры. На этот раз гимнастка сделала селфи, едва прикрыв свои прелести. В слишком тугом наряде она оголила свою пышную грудь. Чемпионка призналась, что не хочет срезать свои длинные волосы.

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Поклонники были сражены ее формами. Севастьянова получила массу комплиментов. «Ну прям куколка», «Какая у вас пышная грудь», «Вот это дыньки», «Прям слов нет», «Умеете ослепить красотой», — стали писать в Сети.