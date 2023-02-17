Ольга Бузова в леопардовом мини-бикини вальяжно раскинула ноги: без стеснения вывалили свою «сдобу»

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести популярные проекты, а также давать концерты. В свои 37 лет артистка является богатой и знаменитой, но она мечтает о семье. Блондинка не перестает следить за внешностью и наряжаться. Но уже несколько недель в Сети обсуждают ее пополневшую фигуру.
На днях Ольга красовалась в монокини. Она показала округлые ягодицы. Поклонники решили, что артистка намеренно прячет живот, так как возможно беременна. Но теперь она решила позагорать в леопардовом бикини. Телеведущая села и вальяжно раскинула ноги. Она обнажила свой живот, который лишь слегка выпирал. Бузова не стала прикрывать и свою грудь.
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Поклонники отметили, что Ольга пыталась втянуть живот. Другие решили, что она выбрала удачный ракурс. «Ну кошечка», «А животик есть», «Не дышала минуту, чтобы не вывалить животик», "Какая у вас фигурка","А грудь снова уменьшилась, прям магия«, «Что за вульгарная поза?» — стали писать в Сети.