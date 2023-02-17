Ольга Бузова в леопардовом мини-бикини вальяжно раскинула ноги: без стеснения вывалили свою «сдобу»

На днях Ольга красовалась в монокини. Она показала округлые ягодицы. Поклонники решили, что артистка намеренно прячет живот, так как возможно беременна. Но теперь она решила позагорать в леопардовом бикини. Телеведущая села и вальяжно раскинула ноги. Она обнажила свой живот, который лишь слегка выпирал. Бузова не стала прикрывать и свою грудь.

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