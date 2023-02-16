Даже челка накладная: Ольга Бузова предстала в одном лифчике в гримерке, раскрыв свой бьюти-секрет

На этот раз Ольга решила раскрыть свой бьюти-секрет. На съемках она щегольнула в леопардовом наряде. Ей сделали яркий макияж и высокий пучок с косой челкой. Однако потом она сняла наряд, оставшись в лифчике. Помощница взяла и убрала с ее головы часть накладных волос. Оказалось, что она была в кадре с накладной челкой.

«Вот она я», – радостно заявила звезда.

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