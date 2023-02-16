Даже челка накладная: Ольга Бузова предстала в одном лифчике в гримерке, раскрыв свой бьюти-секрет

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она признавалась, что заработала целое состояние. Однако бывшая звезда «Дома-2» не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно она снова уехала на месяц в Африку, где снимается в шоу. С собой звезда взяла множество нарядов. Лишь в редкие минуты отдыха она загорает в купальнике.
На этот раз Ольга решила раскрыть свой бьюти-секрет. На съемках она щегольнула в леопардовом наряде. Ей сделали яркий макияж и высокий пучок с косой челкой. Однако потом она сняла наряд, оставшись в лифчике. Помощница взяла и убрала с ее головы часть накладных волос. Оказалось, что она была в кадре с накладной челкой.
«Вот она я», – радостно заявила звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Раньше Ольга уже использовала эту хитрость. Она признавалась, что менять внешность без стрижек ей нравится. Поклонники отметили, что догадывались. Многие также посчитали, что порой не узнают артистку. «Ого, какая», «А хвост тоже не свой», «Это очевидно, ваши-то три волосинки», «А в лифчике сидеть не слишком смело?», «Куда еще чужое подкладываете?» — стали писать в Сети.