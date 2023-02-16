Клава Кока оголила «сладкие дыньки» в тугом платье, игриво треся «ложбинкой греха»: завораживающее зрелище

Клава Кока уже больше 5 лет строит карьеру на сцене. Она смогла стать одной из самых известных исполнительниц. Певица не только выпускает новые песни, но и не перестает экспериментировать с образами. Блондинка обладает соблазнительными формами, которые предпочитает подчеркивать. Звезда снова отправилась на гастроли на днях.
На этот раз Клава дала концерт в Светлогорске. Она решила облачиться в наряде в стиле спорт-шик. Певица в черном тугом платье и накидке в виде укороченной футболке появилась на сцене. Она сделала акцент на глубокое декольте. Кока блеснула пышной грудью. Она прыгала на сцене, засветив «ложбинку греха».
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Поклонники были обескуражены. Многие отметили, что Клава выглядит очень соблазнительно. «Декольте шикарное», «Какой крутой ракурс», «Лучшее показала», «Наряд прям подчеркнул прелести», «Вот это сочная грудь», «Как же вы хороши», «Поклонники еще и снизу вас рассмотрели», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды