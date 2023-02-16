Клава Кока оголила «сладкие дыньки» в тугом платье, игриво треся «ложбинкой греха»: завораживающее зрелище

На этот раз Клава дала концерт в Светлогорске. Она решила облачиться в наряде в стиле спорт-шик. Певица в черном тугом платье и накидке в виде укороченной футболке появилась на сцене. Она сделала акцент на глубокое декольте. Кока блеснула пышной грудью. Она прыгала на сцене, засветив «ложбинку греха».

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