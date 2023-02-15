«В стиле вамп»: 39-летняя Бородина в кожаной мини-юбке и боди продемонстрировала загорелые формы

Поклонники посчитали, что монохромный образ получился дерзким и смелым для театра. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Образ Ксении Бородиной в стиле вамп. Очень женственный, соблазнительный. Для этого стиля характерна демонстрация тела, поэтому оголение и ног и плечевого пояса не является признаком вульгарности. Хотя и так можно посчитать, если в принципе стиль рассматривать, как вульгарный.

Ксения хорошо поиграла с текстурами и силуэтом. С помощью боди и ремня она подчеркнула талию. Без боди вышло бы куда хуже, так как ткань блузы выбирала бы по краям. С этим элементом получилось собрано и лаконично.

Кожа в моде. Как и тотал блэк.Стоит отметить, что стиль вамп очень избирательный. Идет далеко не каждой женщине. Здесь нужно учитывать не только внутреннюю привлекательность, которую легко демонстрировать далеко не каждой женщине, но и цветотип», – высказался эксперт.