«В стиле вамп»: 39-летняя Бородина в кожаной мини-юбке и боди продемонстрировала загорелые формы

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она разбогатела и теперь позволяет себе жить на широкую ногу. Ксения регулярно путешествует. Она присмотрела себе квартиру в Дубае и недавно устроила шопинг. Телеведущая готовится скоро отметить юбилей. При этом в 39 лет она обладает стройной фигурой.
Накануне Ксения собралась в театр. Однако она выбрала смелый наряд. Телеведущая облачилась в кожаную мини-юбку и боди с открытыми плечами. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры, а пояс позволил сделать акцент на талии. Она продемонстрировала стройные и загорелые ноги. А вот декольте Бородина демонстрировать не стала.
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Поклонники посчитали, что монохромный образ получился дерзким и смелым для театра. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Образ Ксении Бородиной в стиле вамп. Очень женственный, соблазнительный. Для этого стиля характерна демонстрация тела, поэтому оголение и ног и плечевого пояса не является признаком вульгарности. Хотя и так можно посчитать, если в принципе стиль рассматривать, как вульгарный.
Ксения хорошо поиграла с текстурами и силуэтом. С помощью боди и ремня она подчеркнула талию. Без боди вышло бы куда хуже, так как ткань блузы выбирала бы по краям. С этим элементом получилось собрано и лаконично.
Кожа в моде. Как и тотал блэк.Стоит отметить, что стиль вамп очень избирательный. Идет далеко не каждой женщине. Здесь нужно учитывать не только внутреннюю привлекательность, которую легко демонстрировать далеко не каждой женщине, но и цветотип», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro