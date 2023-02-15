Виктория Боня приспустила лямки, обнажив свои прелести: в белом платье невесты «отожгла» на пляже

На этот раз Боня уехала на Мальдивы, только расставшись с таинственным бойфрендом. Несколько дней она загорала на роскошной яхте. 43-летняя светская львица красовалась в купальнике. А 14 февраля она провела романтичный вечер на пляже. Виктория облачилась в белое платье на тонких бретельках. Она приспустила лямки, блеснув округлой грудью.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».