Виктория Боня приспустила лямки, обнажив свои прелести: в белом платье невесты «отожгла» на пляже

Виктория Боня уже давно стала знаменитой. Она покинула шоу «Дом-2» и стала телеведущей. Ее часто можно увидеть на красных дорожках. Светская львица живет в Монако с дочкой Анджелиной. Уже несколько лет она не может наладить личную жизнь. Даже Роза Сябитова отказалась подбирать ей жениха.
На этот раз Боня уехала на Мальдивы, только расставшись с таинственным бойфрендом. Несколько дней она загорала на роскошной яхте. 43-летняя светская львица красовалась в купальнике. А 14 февраля она провела романтичный вечер на пляже. Виктория облачилась в белое платье на тонких бретельках. Она приспустила лямки, блеснув округлой грудью.
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Звезда стала танцевать прямо на песке на фоне розового заката. Она наслаждалась моментом.
«Всех с днем влюбленных! Хочется сделать хештег: я глазами любимого. Как видят нас наши любимые! Отмечайте, будет интересно посмотреть», – написала Боня.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит светская львица. «Невероятной красоты девушка», «Кольцо заметили», «Как будто модель из 90-х.... такая настоящая здесь», «Сочные формы», «Платье невесты», — стали писать подписчики.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды