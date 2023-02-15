Агата Муцениеце в корсете на молнии шаловливо показала фигуру «восьмерку»: заставила всех пустить слюнки

После Нового года Агата часто делится пикантными кадрами. Она даже для выходов в свет выбирает смелые образы. На этот раз актриса решила провести вечер с подругами в театре. Она облачилась в молодежный костюм с корсетом на молнии и брюками карго.

Муцениеце решила устроить смелые танцы прямо в салоне красоты. Она блеснула плоским животом и соблазнительными изгибами фигуры «восьмерки».

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