Агата Муцениеце в корсете на молнии шаловливо показала фигуру «восьмерку»: заставила всех пустить слюнки

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она прославилась, когда снялась в «Закрытой школе». 8 лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным. Поклонники переживали, когда супруги развелись. Однако артистка за минувшие годы стала чаще сниматься, похудела и теперь все чаще оказывается в центре мужского внимания.
После Нового года Агата часто делится пикантными кадрами. Она даже для выходов в свет выбирает смелые образы. На этот раз актриса решила провести вечер с подругами в театре. Она облачилась в молодежный костюм с корсетом на молнии и брюками карго.
Муцениеце решила устроить смелые танцы прямо в салоне красоты. Она блеснула плоским животом и соблазнительными изгибами фигуры «восьмерки».
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Поклонники были сражены тем, как выглядит экс-жена Прилучного. Многие признались, что не сразу ее узнали. «Ого, какая вы стали», «Этот наряд просто босподобный», «Ну какая вы красотка», «После развода только расцвели», «Ауф, какие танцы», «Фигурка идеальная», «Приятно на вас смотреть», — стали писать подписчики.