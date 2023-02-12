Тодоренко в шелковом платье со шлейфом не скрыла выпирающий животик: предстала с мужем на публике

На этот раз Регина вернулась в Москву. Она воссоединилась с мужем Владом Топаловым. Супруги вместе появилась на новом шоу «Конфетка». Телеведущая облачилась в бордовое платье со шлейфом из шелка. Наряд подчеркнул ее выпирающий живот. Тодоренко спела с мужем песню Романа Сталюкова.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».