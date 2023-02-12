Тодоренко в шелковом платье со шлейфом не скрыла выпирающий животик: предстала с мужем на публике

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру на телевидении. Она частая гостья на на разных проектах. В прошлом году артистка снова стала мамой. Теперь она растит не только сына Михаила, но и малыша Мира. Недавно телеведущая устроила себе отпуск на Мальдивах вместе с наследниками. Она делилась красочными кадрами островов.
На этот раз Регина вернулась в Москву. Она воссоединилась с мужем Владом Топаловым. Супруги вместе появилась на новом шоу «Конфетка». Телеведущая облачилась в бордовое платье со шлейфом из шелка. Наряд подчеркнул ее выпирающий живот. Тодоренко спела с мужем песню Романа Сталюкова.
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Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: соцсети звезды
«Мое сердце раскололось на части, разделилось на атомы, когда я услышала песню «Я не верю больше твоим словам»! Написал ее талантливейший парень Роман Сталюков!
Ром, этой песней ты достучался до каждого слушателя, а мы с Владом постарались коснуться ваших сердец! Благодарим за этот музыкальный (не побоюсь этого слова) шедевр. Каждое слово и каждая нота - в самое сердце», – поделилась звезда.
Поклонники обрадовались воссоединению супругов. Многие также заметили, что у Регины фигуры не совсем идеальная. Ее даже заподозрили в третьей беременности.