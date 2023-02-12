«Кинулась мне на грудь и плакала»: Ирина Безрукова вспомнила про встречу с новой женой Игоря Ливанова

Ирина Безрукова уже много лет строит карьеру актрисы. Она играет в театре, а вот на телевизионных шоу ее редко можно встретить. Однако на этот раз артистка стала героиней шоу «Секрет на миллион». Она поделилась с Лерой Кудрявцевой историями из жизни. Звезда вспомнила, как умерла ее мама после тяжело болезни и как ушла от Игоря Ливанова, когда влюбилась в Сергея Безрукова.
У Ирины от первого брака был сын Андрей. Он умер в 2015 году. Парень поскользнулся в ванной комнате и ударился об дверной косяк. Актриса была на гастролях, когда узнала о смерти наследника. Она с трудом пережила эту утрату.
С Ливановым у нее закрутился роман, когда они работали в театре. Многие тогда обсуждали, что артист только потерял первую супругу Татьяну Пискунову и дочь Ольга, которые погибли в железнодорожной катастрофе.
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Безрукова прожила с ним в браке 11 лет. Она призналась, что постепенно нарастала пропасть. Актриса
«Никакого суда не было. Мы пришли, подписали документы. Он не сразу это принял, но когда понял, что это море решение. В моих планах не было жизнь человеком, который скоро превратиться в совсем чужого.Я никогда не препятствовала его встречам с сыном. Я решила, что они должны видеться. Было условие со стороны Игоря, что мы больше не должны встречаться», – поделилась звезда.
Ирина Безрукова и Игорь Ливанов. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Андрей ездил с отцом на рыбалку. Алименты актер не платил. Он также подружился с новой женой отца и хвалил ее блинчики. А когда Андрей умер, то Безрукова увиделась с бывшим мужем. Она позволила взять любимые вещи сына. Более того, именно Ливанов развеял прах наследника.
«Мы пообщались. Я попросила у него за все прощения. Мне не стыдно сказать. Ему непросто было войти в этот дом. У него ноги подкосились. У меня было ощущение, что если бы я не уехала на гастроли, то все было бы иначе.
Не уберегла мальчика. Мы вместе обсуждали, как все будет проходить. Он приехал со своей любимой женщиной. У Андрюши был тогда братик один. Я не знала, что она была беременна. Я тогда впервые увидела эту женщину», – рассказала Ирина.
После этого их общение прекратилось. Ливанов построит счастливую семью. А вот актриса так и не смогла снова стать мамой, хоть и тайно делала ЭКО, когда была в браке с Сергеем. С первым мужем она не поддерживает связь.
«Он не вернулся к тому... В тот период мы несколько дней пообщались. Развела жизнь. Его жена во время прощания с Андреем кинулась мне на грудь и плакала. А она маленькая такая. Я ее гладила по голове. Я поняла, что Андрюша был для нее не просто пасынком. А теперь у Игоря двое деток. Это очень хорошо», – отметила Безрукова.