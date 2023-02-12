«Кинулась мне на грудь и плакала»: Ирина Безрукова вспомнила про встречу с новой женой Игоря Ливанова

У Ирины от первого брака был сын Андрей. Он умер в 2015 году. Парень поскользнулся в ванной комнате и ударился об дверной косяк. Актриса была на гастролях, когда узнала о смерти наследника. Она с трудом пережила эту утрату.

С Ливановым у нее закрутился роман, когда они работали в театре. Многие тогда обсуждали, что артист только потерял первую супругу Татьяну Пискунову и дочь Ольга, которые погибли в железнодорожной катастрофе.

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Безрукова прожила с ним в браке 11 лет. Она призналась, что постепенно нарастала пропасть. Актриса