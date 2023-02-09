Полуобнаженная Нюша пошалила в душе: пикантные кадры попали на видео

Нюша уже давно стала популярно исполнительницей. И хоть теперь она жена и мама двоих детей, артистка не перестает выступать. Не так давно Нюша призналась, что пережила измену мужа Игоря Сивова, но простила его. Пара живет в Дубае, где певица предстает в откровенных нарядах. Она активно пытается вернуться в форму после родов.
На этот раз Нюша ошарашила поклонников. В Сети оказались кадры, где она в полуобнаженном виде виляет бедрами в душе. Более того, певица гладила свои бедра. Она была в купальнике, который едва прикрыл ее интимную зону. Артистка игриво подняла ногу, обнажив свои ягодицы. Она шалила на камеру, пока никто не видел.
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Многие пользователи Сети были поражены увиденным. Кто-то подверг певицу критике, но многие также восхитились ее фигурой. «Что она делает вообще», «Откуда столько страсти внутри?», «Ее накрыло, теперь только оголяется», «Хорошая фигурка», «И для чего замужней даме такое творить?» — стали писать подписчики.
Нюша. Фото: соцсети звезды