В самом модном цвете: Алсу в атласном платье в пол и ботинках на шнуровке появилась в Большом театре

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру и все чаще появляется на публике. Артистка в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Она также не раз восхищала поклонников своими образами. Многие считают певицу настоящей иконой стиля. В ее гардеробной много платьев и пальто.
На днях Алсу отправилась в Большой театр. Она поделилась кадрами из знаменитого зала. Певица облачилась в черное атласное платье в пол. Лук дополнили жакет в тон и ботинки на шнуровке. Артистка также взяла с собой сумочку в тон. А вот акцентами стали алая помада и ожерелье с бриллиантами. Волосы она завила и оставила распущенными.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.
«Это такой беспроигрышный вариант. Еще Коко Шанель сказала, что если вы хотите выглядеть элегантно, то надевайте черное платье. Черный цвет, особенно на вечерних мероприятиях, выглядит беспроигрышно. Может это не так оригинально, не так интересно. Если вы не обладаете тонкими знаниями в моде, в трендах, в дресс-коде, то черное платье прямого силуэта в пол может спасти любую ситуацию.
Монохром в моде. К слову, черный цвет опять возвращается в моду. Какое-то время его заменял темно-синий или фиолетовый, но черный вернулся на модные подиумы. У меня этот образ не вызывает ярких эмоций. Он логичен, понятен, элегантен, немножко скучен. Иногда хочется нотки оригинальности, а здесь ее нет.
Отмечу, что платья в пол на стройных девушках их еще более стройнят. Если ваши пропорции не столь звонки, как у Алсу, то я бы не стала использовать атлас, так как блестящие ткани подчеркивают объемы. И я бы обозначила талию, потому что на девушках в теле вещи свободного кроя смотрятся мешком.
Я также предложила бы поиграть на фактуре. Платье можно оставить, а вот жакет я бы поменяла. Хорошо смотрелась бы фактура бархатная, велюровая. Тогда бы образ стал более интересным. Но это для уточненной публики, а в целом образ Алсу подобает вечерним мероприятиям», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro