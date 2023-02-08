В самом модном цвете: Алсу в атласном платье в пол и ботинках на шнуровке появилась в Большом театре

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.

«Это такой беспроигрышный вариант. Еще Коко Шанель сказала, что если вы хотите выглядеть элегантно, то надевайте черное платье. Черный цвет, особенно на вечерних мероприятиях, выглядит беспроигрышно. Может это не так оригинально, не так интересно. Если вы не обладаете тонкими знаниями в моде, в трендах, в дресс-коде, то черное платье прямого силуэта в пол может спасти любую ситуацию.

Монохром в моде. К слову, черный цвет опять возвращается в моду. Какое-то время его заменял темно-синий или фиолетовый, но черный вернулся на модные подиумы. У меня этот образ не вызывает ярких эмоций. Он логичен, понятен, элегантен, немножко скучен. Иногда хочется нотки оригинальности, а здесь ее нет.

Отмечу, что платья в пол на стройных девушках их еще более стройнят. Если ваши пропорции не столь звонки, как у Алсу, то я бы не стала использовать атлас, так как блестящие ткани подчеркивают объемы. И я бы обозначила талию, потому что на девушках в теле вещи свободного кроя смотрятся мешком.

Я также предложила бы поиграть на фактуре. Платье можно оставить, а вот жакет я бы поменяла. Хорошо смотрелась бы фактура бархатная, велюровая. Тогда бы образ стал более интересным. Но это для уточненной публики, а в целом образ Алсу подобает вечерним мероприятиям», – высказалась эксперт.