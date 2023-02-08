Регина Тодоренко в намокшем купальнике блеснула своей грудью на отдыхе: не успела прикрыть прелести

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она вела разные передачи, а потом стала создавать свои проекты. Однако в прошлом году артистка снова стала мамой. Теперь она успевает не только ездить на съемки, но и растить двоих детей. Старший сын Михаил не дает ей скучать, а младший Мир требует постоянного внимания.
На этот раз Регина решила уехать отдыхать на Мальдивы. Примечательно, что она дразнит поклонников своими пляжными снимками. После родов телеведущая активно пытается похудеть. На этот раз она поделилась кадром, который удивил поклонников.
Тодоренко плескалась с детьми в бассейне. Однако ее подвел купальник, который намок и стал просвечивать. Артистка блеснула своей грудью.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены смелостью Регины. Однако многие решили, что такое фото неудачное. «Ого, какие формы», «Вы забыли купальник надеть? Топик намок», «Все показала», «И как вы любите демонстрировать свои прелести», «Тут же все видно! Ну прям ужас», — стали писать пользователи Сети.