Регина Тодоренко в намокшем купальнике блеснула своей грудью на отдыхе: не успела прикрыть прелести

На этот раз Регина решила уехать отдыхать на Мальдивы. Примечательно, что она дразнит поклонников своими пляжными снимками. После родов телеведущая активно пытается похудеть. На этот раз она поделилась кадром, который удивил поклонников.

Тодоренко плескалась с детьми в бассейне. Однако ее подвел купальник, который намок и стал просвечивать. Артистка блеснула своей грудью.

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