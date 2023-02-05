Лопырева в тонюсеньком бикини оголила свои прелести: в ванной комнате блеснула «сдобой» во всей красе

На этот раз Лопырева улетела на Мальдивы. Она наслаждается роскошным отдыхом. С собой блондинка взяла множество купальников. На этот раз она решила предстать не на пляжа, а в ванной комнате. Модель оголила свои точеные прелести, позируя в тонком мини-бикини изумрудного цвета. Она козырнула стальным прессом и длинными ногами.

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