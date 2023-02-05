Лопырева в тонюсеньком бикини оголила свои прелести: в ванной комнате блеснула «сдобой» во всей красе

Виктория Лопырева уже давно стала частью шоу-бизнеса. После победы в конкурсе «Мисс Россия» она работала на телевидении и дефилировала на подиумах. Теперь блондинка частая гостья красных дорожек, а также ее можно увидеть на фотосессиях. В 39 лет звезда не перестает быть в центре мужского внимания.
На этот раз Лопырева улетела на Мальдивы. Она наслаждается роскошным отдыхом. С собой блондинка взяла множество купальников. На этот раз она решила предстать не на пляжа, а в ванной комнате. Модель оголила свои точеные прелести, позируя в тонком мини-бикини изумрудного цвета. Она козырнула стальным прессом и длинными ногами.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены кадром. Многие отметили, чтоу Виктория идеальные формы. Другие посчитали, что она схитрила и применила фотошоп. «Ого, какая вы красивая», «А зачем бикини в ванной», «Такое декольте роскошное», «Вкусные формы», «Держите в руках сдобу», — стали писать фанаты.