Нюша в «опасном» купальнике засветила зону бикини: едва прикрыла интимный треугольник

На этот раз Нюша решила поделится кадром, который был сделан на Мальдивах. Она облачилась в купальник с леопардовым принтом. Певица присела на стол с бокалом в руках. Она едва прикрыла зону бикини, показав свои прелести. Артистка показала интимный треугольник. Звезда кокетливо скрестила ножки.

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