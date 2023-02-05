Нюша в «опасном» купальнике засветила зону бикини: едва прикрыла интимный треугольник

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что готовится выпустить новый трек. Из-за вторых родов на время певица поставила творчество на паузу. Однако ее сыну Саффрону уже исполнился один год. Теперь артистка активно пытается вернутся в форму. Она регулярно ходит в спортзал.
На этот раз Нюша решила поделится кадром, который был сделан на Мальдивах. Она облачилась в купальник с леопардовым принтом. Певица присела на стол с бокалом в руках. Она едва прикрыла зону бикини, показав свои прелести. Артистка показала интимный треугольник. Звезда кокетливо скрестила ножки.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что этот купальник очень опасный. Но многие восхитились тем, как выглядит молодая мама. «Ого, какой у вас вырез», «Такие изящные формы», «Вы так похудели», «Сложно представить, что у вас был огромный живот», «Купальник едва прикрыл зону бикини! Как опасно», — стали писать в Сети.