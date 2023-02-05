«Не только вишенки торчат»: Ким Кардашьян в белье с разрезами подняли на смех в Сети

И на этот раз Ким решила приготовить поклонникам сюрприз. Она покрасовалась в розовом боди с разрезами. Нижнее белье облегало ее грудь, а вот в области живота был разрез. Американская дива показала живот и округлые бедра. Кардашьян прилегла на пол в своей гардеробной. Она засветила интимные зоны.

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