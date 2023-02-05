«Не только вишенки торчат»: Ким Кардашьян в белье с разрезами подняли на смех в Сети

Ким Кардашьян давно стала знаменитой на весь мир. Она участвовала в популярном реали-шоу, а также не раз сотрудничала с модельерами. За ее жизнью следят больше 340 миллионов людей. Она каждый свой выход в свет превращает в масштабное событие. Звезда не только выпускает наряды и косметику, но и также линейку нижнего белья.
И на этот раз Ким решила приготовить поклонникам сюрприз. Она покрасовалась в розовом боди с разрезами. Нижнее белье облегало ее грудь, а вот в области живота был разрез. Американская дива показала живот и округлые бедра. Кардашьян прилегла на пол в своей гардеробной. Она засветила интимные зоны.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие подвергли Ким критике. Белье звезды назвали устаревшим по фасону. «Ну что это за парашют?», «Как-то неудачно сидит ваше боди», «Бабушка наверное такое носила», «Не только вишенки торчат», «Сочный тыл у вас, но это белье просто ужасное», — стали писать в Сети.