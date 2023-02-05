«Больше всего изменилась»: 41-летняя Вера Брежнева поделилась честным фото без макияжа и фильтров

Примечательно, что 3 февраля Вера отметила свой день рождения. В этом году она не стала делать вечеринку. Певица провела время с родными в узком кругу. Даже показывать фото с праздника она не стала. Однако артистка решила опубликовать свежее селфи. Брежнева не стала утаивать, что изменилась. Ей исполнился 41 год.

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