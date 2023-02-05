«Больше всего изменилась»: 41-летняя Вера Брежнева поделилась честным фото без макияжа и фильтров

Вера Брежнева с юных лет выступает на сцене. У нее появилась армия поклонников, когда певица попала в группу «ВИА Гра». Потом ей удалось начать сольную карьеру. Во всем ее поддерживает муж Константин Меладзе. Однако вот уже почти год артистка живет в Италии. Она готовится к выпуску новых треков и иногда дает концерты в Европе.
Примечательно, что 3 февраля Вера отметила свой день рождения. В этом году она не стала делать вечеринку. Певица провела время с родными в узком кругу. Даже показывать фото с праздника она не стала. Однако артистка решила опубликовать свежее селфи. Брежнева не стала утаивать, что изменилась. Ей исполнился 41 год.
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«И да, очень многое изменилось за этот год. Но больше всего изменилась я сама. И такая версия меня мне нравится больше. Версия не идеальная, но классная», – заявила Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что у Веры яркие черты лица. Многие восхитились ее моложавой внешностью. Однако кто-то заметил круги под глазами, другие отметили, что у певицы тонкие губы, хотя на других фото у нее они пухленькие. «Тут прям усталость видно», «Возраст все же отражается», «Морщинки уже есть», — стали писать в Сети.