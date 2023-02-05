Севастьянова в силуэтном платье оголила «щель порока»: мужчины пустили слюнки от такого вида

Каролина Севастьянова уже больше 5 лет назад завершила карьеру. В свое время она смогла стать художественной гимнасткой. В ее копилке множество наград, в том числе олимпийское золото. Теперь она регулярно путешествует и посещает светские рауты. Недавно звезда покинула Монако, приехав в Париж.
В самом романтичном городе в мире Каролина проводит время с подругами. Со своим бойфрендом она не так давно рассталась. Примечательно, что гимнастка постоянно облачается в смелые наряды. На этот раз она предстала в черном мини-платье по фигуре. Севастьянова блеснула глубоким декольте. Грудь она аккуратно уложила, сверкнув «щелью порока».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Каролина обладает идеальной фигурой. «Ой, вы прекрасны», «Ангельски хороша», «Ну нет слов», «Просто бесподобная», «Фигура такая классная», «Декольте такое, что мужчины сражены», «Слюнки пустили», «Ну прям неземная красотка», — стали писать фанаты.