Регина Тодоренко в купальнике со змеиным принтом оголила свой живот: блеснула «сочными» формами на пляже

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она стала знаменитой и теперь все чаще появляется в телевизионных шоу и красных дорожках. В прошлом году она стала мамой во второй раз. Уже спустя месяц после родов артистка вернулась к работе. Она порой появлялась на съемках с сыновьями.
На этот раз Регина устроила себе отпуск. Она с детьми улетела на Мальдивы. Телеведущая проводит время без мужа Влада Топалова. Она порой кормит малыша Мира на глазах людей. Но большую часть времени артистка проводит на пляже.
Тодоренко решила запечатлеться в купальнике со змеиным принтом. Она успела загореть, но еще не вернулась в форму. Телеведущая прикрыла рукой животик, но не скрыла широкие бедра.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники считают, что за почти 7 месяцев Регина постройнела. Многие восхитились тем, как выглядит молодая мама. Но некоторые все же подвергли ее критике. «Ого, какая вы», «Живот втянули», «Ну прям бесподобная», «Красотка такая», «Неплохая форма», «Регина, ну зачем вы такое выставляете?», «Дрябловата еще кожа», — стали писать в Сети.