Регина Тодоренко в купальнике со змеиным принтом оголила свой живот: блеснула «сочными» формами на пляже

На этот раз Регина устроила себе отпуск. Она с детьми улетела на Мальдивы. Телеведущая проводит время без мужа Влада Топалова. Она порой кормит малыша Мира на глазах людей. Но большую часть времени артистка проводит на пляже.

Тодоренко решила запечатлеться в купальнике со змеиным принтом. Она успела загореть, но еще не вернулась в форму. Телеведущая прикрыла рукой животик, но не скрыла широкие бедра.

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