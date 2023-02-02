Самбурская в крохотных шортах засветила напряженное «межножье»: шокирующее зрелище

Настасья Самбурская уже много лет играет в кино. Она также порой поет на сцене. Актриса ведет закрытый образ жизни. Она даже интервью дает очень редко. Поклонники удивляются тому, что артистка не замужем. Однако она не скрывает, что хорошо зарабатывает и много занимается спортом, поэтому у нее высокие требования к мужчинам.
Примечательно, что Самбурская регулярно устраивает тренировки. На этот раз она запечатлелась в кроп-топе и крохотных шортах. Актрису засняли, когда она делала глубокие присяды. Она напрягла все свои мышцы. На кадрах видно ее мощные бедра и твердый пресс. Настасья завершила тренировку прыжками на скакалке. Она напрягла все тело.
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Поклонники были поражены тому, как работает над собой Настасья. Некоторые отметили, что она выглядит как настоящая спортсменка. «Ого, какие мышцы», «Это выглядит пугающе», «Ой, у вас наверное стальная хватка», «Какие мышцы играют», «Как вам удается выжимать столько сил из себя?», «Ой, впечатляет», — стали писать в Сети.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды