Самбурская в крохотных шортах засветила напряженное «межножье»: шокирующее зрелище

Примечательно, что Самбурская регулярно устраивает тренировки. На этот раз она запечатлелась в кроп-топе и крохотных шортах. Актрису засняли, когда она делала глубокие присяды. Она напрягла все свои мышцы. На кадрах видно ее мощные бедра и твердый пресс. Настасья завершила тренировку прыжками на скакалке. Она напрягла все тело.

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