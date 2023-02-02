«Ой, не натягивай так!»: Бородина в тугих лосинах цвета молока блеснула своими «булочками» (видео)

1 февраля Бородина решила принарядиться. Она облачилась в джемпер кофейного цвета и тугие лосины молочного тела, которые подчеркнули ее изгибы фигуры. Она повернулась к зеркалу своим тылом. Телеведущая похвасталась округлыми ягодицами и тонкими ножками. А вот потом она показала перед.

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