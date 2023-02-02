«Ой, не натягивай так!»: Бородина в тугих лосинах цвета молока блеснула своими «булочками» (видео)

Ксения Бородина почти 20 лет работает на телевидении. Благодаря шоу «Дом-2» у нее появилась армия поклонников. Ксения старается делится новостями из своей жизни, часто хвастается своими нарядами люксовых брендов. Она в свои 39 лет не перестает следить за фигурой. Звезда находится в разводе, поэтому без стеснения привлекает мужское внимание.
1 февраля Бородина решила принарядиться. Она облачилась в джемпер кофейного цвета и тугие лосины молочного тела, которые подчеркнули ее изгибы фигуры. Она повернулась к зеркалу своим тылом. Телеведущая похвасталась округлыми ягодицами и тонкими ножками. А вот потом она показала перед.
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Поклонники заметили, что звезда надела слишком облегающий наряд. Они стали разглядывать зону бикини. «А трусики надели», «Ой, а такие лосины не опасно носить?», «Кажется они треснут прям сейчас», «Зона бикини выглядит опасно», «Ой, не натягивай так!», «Белое очень дорого выглядит, но эти лосины тонковаты», — стали писать в Сети.