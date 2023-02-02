Рудова без личика засветила напряженные «лисьи носики» под футболкой: мужчины оторопели

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Многие ее считают одной из самых привлекательных актрис. Режиссеры часто ей предлагают играть роковых красотой. В свои 39 лет артистка особое внимание уделяет фигуре. Она носит мини-юбки и платья, которые едва прикрывают ее прелести. Но порой звезда удивляет фанатов.
1 февраля Рудова устроила себе день отдыха. Она отправилась на массаж, где разделась до гола. А вот потом актриса надела футболку, но от лифчика отказалась. Блондинка решила покрасоваться у зеркала. Она засветила упругую грудь под тканью. Наталья без стеснения снимала себя на камеру.
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Поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что Наталья выглядит соблазнительно. «Такая красотка», «Торчат ваши кнопочки», «Налилась грудь». «Там холодно? Видны лисьи носики», «Ну прям шикарная», «Без лифчика ходить особый вайб», «Такое лицо свежее», — стали писать пользователи Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды