Нюша в крохотном бикини показала свои мощные ягодицы, взбудоражив фанатов: «сладкая» складочка во всей красе

Нюша остается одной из самых известных исполнительниц в России. Недавно она объявила, что скоро порадует поклонников новым треком. Но певица начало года посвятила семье. Она живет в Дубае, где у нее есть возможно целый год ходить в летних нарядах. Но на этот раз звезда улетела на Мальдивы. Она повеселилась с Викторий Лопыревой.
На этот раз Нюша решила не только позагорать, но и устроить откровенную фотосессию на пляже. После вторых родов певица активно занимается спортом. Она позировала в крохотном бикини, забравшись на диванчик. Артистка показала свои ягодицы во всей красе. Звезда изящно изогнулась, показав аппетитные формы.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники осудили Нюшу за столь смелые кадры. Но многие восхитились ее фигурой. «Замужняя женщина, мать. Не понимаю», «Это вульгарно», «Голые фото уже надоели», «После родов в шикарной форме», «Живот втянула», «Теперь везде пятую точку показывает», «Это ужасно! Вспомни про скромность», — стали писать в Сети.