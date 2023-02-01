Нюша в крохотном бикини показала свои мощные ягодицы, взбудоражив фанатов: «сладкая» складочка во всей красе

На этот раз Нюша решила не только позагорать, но и устроить откровенную фотосессию на пляже. После вторых родов певица активно занимается спортом. Она позировала в крохотном бикини, забравшись на диванчик. Артистка показала свои ягодицы во всей красе. Звезда изящно изогнулась, показав аппетитные формы.

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