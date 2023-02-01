Нюша в «опасном» купальнике засветила интимную зону: блеснула белой полоской в «межножье»

Нюша продолжает выступать на сцене. Недавно она объявила, что готовится выпустить новый трек. Певица перебралась жить в Дубай, где то и дело ходит в летних нарядах. После вторых родов она успела похудеть. Теперь артистка все чаще носит мини-шорты и красуется в бикини. Недавно звезда уехала отдыхать на Мальдивы.
Перед возращением домой Нюша решила устроить смелую фотосессию. Она запечатлелась в купальнике цвета хаки. Певица успела загореть, но на ее теле осталась белая полоска от трусиков. Монокини едва прикрыло ее интимную зону. Артистка игриво выставила напоказ свое бедро. Она почти вся покрылась золотистым загаром.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Многие заметили, что Нюша похудела. Ее осыпали комплиментами. «Ого, какая вы стройная», «Вся порозовела», «Видно, что носите трусики! Остался белый след», «Опасный купальник, можно показать лишнее», «Ох, какая вы соблазнительная», «Ой, зона бикини во всей красе», — стали писать подписчики.