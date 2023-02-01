Нюша в «опасном» купальнике засветила интимную зону: блеснула белой полоской в «межножье»

Перед возращением домой Нюша решила устроить смелую фотосессию. Она запечатлелась в купальнике цвета хаки. Певица успела загореть, но на ее теле осталась белая полоска от трусиков. Монокини едва прикрыло ее интимную зону. Артистка игриво выставила напоказ свое бедро. Она почти вся покрылась золотистым загаром.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».