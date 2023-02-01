Полуголая Агата Муцениеце станцевала перед камерой: наклонилась, засветив упругие прелести (видео)

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол». Актриса уже два года состоит в разводе. Она призналась недавно, что с ней стали знакомится мужчины. Экс-жена Павла Прилучного стала чувствовать себя увереннее. Она теперь без стеснения красуется топлес.
На этот раз Агата удивила поклонников. Она сняла дома пикантное видео. Актриса разделась, чтобы похвастаться загаром. Она устроила танцы, представ в белоснежном белье. Артистка виляла бедрами и демонстрировала плоский животик. А потом Муцениеце показала свое лицо с увлажняющей маской, наклонившись к камере. Звезда оголила упругую грудь.
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Поклонники отметили, что Агата находится в отличной форме. Многие ее осыпали комплиментами. «Огонек наш», «Вот это зажигалочка», «Какое бельишко», «Просто бесподобная», «Ох, вот это животик», «Вы красотка», «Эти танцы просто заворожили», «Какая нимфа», «Все прильнули к экранам», — стали писать пользователи Сети.