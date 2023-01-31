Полоска трусиков выглядывает: Муцениеце без юбки устроила эротичные танцы, обнажив свои манкие формы

Агата Муцениеце является одной из популярных актрис. Она продолжает сниматься в фильмах и сериалах. После развода с Павлом Прилучным ее карьера пошла в гору. Она похудела, а также обновила гардероб. Все чаще актриса посещает светские мероприятия и веселится на вечеринках. Звезда даже поцеловалась с Давой, снимаясь в его клипе.
На этот раз Агата решила сняться в откровенной фотосессии. Она еще недавно жаловалась, что пытается скинуть несколько килограммов ради роли.Однако на новых кадрах актриса продемонстрировала идеальные формы. Муцениеце надела жакет и устроила танцы. При этом она отказалась от юбки, виляя бедрами прями в трусиках.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошеломлены. Многие поразились тому, как выглядит мама двоих детей. «Тоже захотелось такой топ», «Какая у вас фигура! Просто ух», «Ой, какая вы шалунья», «Игривое настроение», «Шикарная фигура», «Ой, в трусиках вы просто великолепны», «И этой леди 33 года?» — стали писать подписчики.