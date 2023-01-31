Пенка покрыла интимную зону: обнаженная Яна Кошкина в ванной свела с ума фанатов

Яна Кошкина является актрисой. Она уже длительное время строит карьеру. В кино брюнетка зачастую играет роковых красоток. Она снималась шоу «Однажды в России», картинах «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо!». В январе артистка успела не только отдохнуть. Она снимается в новом проекте, где носит соблазнительные наряды.
На этот раз Яна опубликовала кадр, который был сделан для съемок сериала «Предпоследняя инстанция. Новый сезон». Она полностью разделась, чтобы залезть в ванную. Актриса прикрыла интимную зону пеной. Кожа лоснилась от воды. Кошкина красовалась перед камерой в воде. Но даже грудь звезда прикрыла.
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Яна Кошкина. Фото: соцсети звезды
Поклонников звезда свела с ума. Многие отметили, что Яна выглядела завораживающе. «Сериал не смотрю, но вы Яна, как актриса и как женщина прям огнище!», «Твои классные шары украсили все», «Ой, какая голая», «Прикройся», «Ох, как это смело», «Какая красивая блестящая кожа», — стали писать подписчики.