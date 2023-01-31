Пенка покрыла интимную зону: обнаженная Яна Кошкина в ванной свела с ума фанатов

На этот раз Яна опубликовала кадр, который был сделан для съемок сериала «Предпоследняя инстанция. Новый сезон». Она полностью разделась, чтобы залезть в ванную. Актриса прикрыла интимную зону пеной. Кожа лоснилась от воды. Кошкина красовалась перед камерой в воде. Но даже грудь звезда прикрыла.

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