Клава Кока в кожаной мини-юбке с молнией спереди лишила поклонников дара речи: оголила изящные бедра

На этот раз Клава решила поделиться новым фото. Она предстала в кожаной мини-юбке с молнией спереди. Рваная блузка едва прикрыла ее прелести. Певица дополнила лук капроновыми колготками, но это не помешало ей блеснуть изящными бедрами. Кока позировала на возвышенности в лучах солнца.

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