Клава Кока в кожаной мини-юбке с молнией спереди лишила поклонников дара речи: оголила изящные бедра

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она смогла стать одной из самых успешных молодых исполнительниц. Блондинка теперь снимается в телевизионных шоу. Блондинка зачастую красуется в дерзких нарядах. В январе она успела посетить Мексику и позагорать в Дубае. А потом звезда прилетела в Гон-Конг.
На этот раз Клава решила поделиться новым фото. Она предстала в кожаной мини-юбке с молнией спереди. Рваная блузка едва прикрыла ее прелести. Певица дополнила лук капроновыми колготками, но это не помешало ей блеснуть изящными бедрами. Кока позировала на возвышенности в лучах солнца.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники лишились дара речи. Многие отметили, что звезда носит очень опасны наряды. «В такой юбке сложно ходить», «Одно движение и можно остаться без юбки», «В таком наряде ходите, соблазняете», «Слишком смелый наряд», «Ой, бедра выглядывают», «Какая вы стройная», — стали писать подписчики.