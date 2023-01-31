У Прилучного глаза округлились: Брутян сверкнула налившимся декольте, показав «щель греха»

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. Многие ее знают по картине «В клетке», в которой она снялась с Павлом Прилучным. Но спустя несколько лет между ними завязался роман. В 2022 году влюбленные сыграли пышную свадьбу. Звезда сериала «Мажор» теперь регулярно выходит в свет с супругой. Ходят слухи, что его избранница беременна.
Примечательно, что в конце января Прилучный и Брутян отправились на гастроли с театром. Они играют на одной сцене. И после очередного спектакля актриса решила снять видео в гримерке. Она в последнее время носит наряды оверсайз, но на этот раз Зепюр обнажила налившее декольте.
Она показала «щель греха». А сзади сидел Павел, у которого округлились глаза. Он порой даже на красных дорожках прикрывает прелести жены.
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Пользователи Сети тоже удивились. Многие считают, что формы Брутян преобразились, так как она находится в интересном положении. Зрители в театре заметили, что живот она уже скрывает с трудом даже в объемных нарядах.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды