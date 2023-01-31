У Прилучного глаза округлились: Брутян сверкнула налившимся декольте, показав «щель греха»

Примечательно, что в конце января Прилучный и Брутян отправились на гастроли с театром. Они играют на одной сцене. И после очередного спектакля актриса решила снять видео в гримерке. Она в последнее время носит наряды оверсайз, но на этот раз Зепюр обнажила налившее декольте.

Она показала «щель греха». А сзади сидел Павел, у которого округлились глаза. Он порой даже на красных дорожках прикрывает прелести жены.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».