«Близняшки» разъехались: Нюша блеснула откровенным декольте, прильнув к мужу

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она успевает не только строить карьеру, но и воспитывать двоих детей. Певица заботится о дочке Серафиме-Симбе и сыне Саффроне. Она не скрывает, что после родов не сразу вернулась в форму. Однако артистка уже вернулась на сцену. Она то и дело появляется на публике в ярких образах.
Уже длительное время Нюша живет в Дубае. Она посещает местные мероприятия. И на днях певица щегольнула на открытии самого дорогого отеля, где также выступила Бейонсе. Примечательно, что она облачилась в черное пышное платье-бюстье. Артистка запечатлелась со своим мужем Игорем Сивовым. Звезда решила сверкнуть глубоким декольте.
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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Однако многие осудили ее за откровенный кадр. «Какие вы, загляденье!», «Ваш муж вас не достоин после измены», «Ой, близняшек видно», «Грудь разъехалась», «Хорошенькая, просто куколка», — стали писать подписчики.