«Близняшки» разъехались: Нюша блеснула откровенным декольте, прильнув к мужу

Уже длительное время Нюша живет в Дубае. Она посещает местные мероприятия. И на днях певица щегольнула на открытии самого дорогого отеля, где также выступила Бейонсе. Примечательно, что она облачилась в черное пышное платье-бюстье. Артистка запечатлелась со своим мужем Игорем Сивовым. Звезда решила сверкнуть глубоким декольте.

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