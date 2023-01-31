Муцениеце распахнула рубашку перед камерой, игриво обнажив упругую грудь: трепетные виды женского тела

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Бывшая жена Павла Прилучного решила сняться топлес, вызвав восторг в Сети.

Агата Муцениеце уже давно стала знаменитой. Она снимается в кино. В ее копилке сериал «Закрытая школа»,  фильмы «Тобол» и «Честный развод». После развода с Павлом Прилучным она стала еще более открытой. Актриса похудела и стала одеваться более женственно. При этом пока звезда не спешит выходить замуж. 

На этот раз Агата приняла участие в откровенной фотосессии. Она решила выбрать несколько нарядов, но в итоге актриса позировала в белье. А потом она решилась на более смелый шаг. Экс-жена Прилучного распахнула рубашку и стала позировать топлес. Муцениеце показала упругую грудь и свою интимную родинку. 

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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Такие пикантные кадры вызвали оторопь у фанатов. Однако многие осыпали комплиментами звезды. Поклонники уверены, что раньше Агата бы не снялась без белья из-за Прилучного. «Какая роскошная», «Это бесподобно», «И даже не пошло ни капли», «Какая вы красивая! Фигура вызывает зависть», — стали писать подписчики.

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