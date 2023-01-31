«Словно колбаска в сетке»: Лопырева в неудачном купальнике оголила свои «аппетитки» на белом пляже

Виктория Лопырева уже успела стать знаменитостью. Ее можно увидеть на красных дорожках и спортивных чемпионатах. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» даже в 39 лет следить за фигурой. Она не скрывает, что после родов не сразу вернулась в форму. Но теперь звезда без стеснения оголяется.
Примечательно, что Лопырева живет в Дубае, но недавно она улетела отдыхать на Мальдивы. Многие отметили, что блондинка стала часто проводить время без мужа Игоря Булатова. На этот раз блондинка устроила фотосессию на закате. Виктория вышла на белый пляж в необычном купальнике из тесемок. Она показала свои формы во всей красе.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали купальник неудачным. Многие заметили, что тесемки от трусов выглядели словно сеточка, в которой хранят колбасу. «Давай больше тела!», «Загорите с этими полосами, как колбаска докторская», «Ой, какой купальник!», «Сдавило всю мякоть», «Ох, вот это фигура», «Какая вы сочная», — стали писать в Сети.