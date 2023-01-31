«Словно колбаска в сетке»: Лопырева в неудачном купальнике оголила свои «аппетитки» на белом пляже

Примечательно, что Лопырева живет в Дубае, но недавно она улетела отдыхать на Мальдивы. Многие отметили, что блондинка стала часто проводить время без мужа Игоря Булатова. На этот раз блондинка устроила фотосессию на закате. Виктория вышла на белый пляж в необычном купальнике из тесемок. Она показала свои формы во всей красе.

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