Анна Нетребко в бальном платье с откровенным декольте обнажила «ложбинку греха»: мужчины залюбовались

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Она каждый год ездит с гастролями по миру. Певица в прошлом году выступала в Израиле, Аргентине, Париже, Италии и успевала уделять время семье. В 51 год она не перестает наряжаться и удивлять публику броскими нарядами. Звезда обладает фигурой с формами и худеть не пытается.
На этот раз Анна выступила в Германии вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Для появления на сцене певица выбрала пышное платье с алыми цветами. Наряд с ниспадающими рукавами не только подчеркнул ее талию. Она показала роскошное декольте. Нетребко сверкнула своей «ложбинкой греха» на поклоне.
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Супруги собрали полный зал во Франкфурте. Анну долго не отпускали, осыпая аплодисментами. А пользователи Сети восхитились тем, как выглядит оперная дива. «Она получила массу комплиментов. «Ох, там все обомлели», «Какая роскошная», «Декольте так и манит», «Все мужчины слюнки пустили», — стали писать подписчики.