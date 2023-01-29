Анна Нетребко в бальном платье с откровенным декольте обнажила «ложбинку греха»: мужчины залюбовались

На этот раз Анна выступила в Германии вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Для появления на сцене певица выбрала пышное платье с алыми цветами. Наряд с ниспадающими рукавами не только подчеркнул ее талию. Она показала роскошное декольте. Нетребко сверкнула своей «ложбинкой греха» на поклоне.

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