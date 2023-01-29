Дочка Сергея Лазарева проявила неожиданный талант: четыре года, а уже такие способности

Недавно Сергей хвастался, что его сын сыграл сразу две роли в школьном спектакле. Мальчик также занимается танцами. Поклонники отмечают, что он унаследовал талант от папы. А вот дочка артиста учит стихи и тоже танцует. Но на этот раз выяснилось, что у нее есть еще один талант.

Мама Лазарева Валентина похвасталась рисунками внучки. она также засняла Анну с кисточкой в руках. Малышка уже сделала десятки рисунков.

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