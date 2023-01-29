Дочка Сергея Лазарева проявила неожиданный талант: четыре года, а уже такие способности

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он является именитым артистом. И даже завоевав множество наград, певец продолжает трудиться. Недавно у него продолжились гастроли. Однако каждую минуту он уделяет детям. У него растет сын Никита, который уже учится в школе, а также четырехлетняя дочка Анна.
Недавно Сергей хвастался, что его сын сыграл сразу две роли в школьном спектакле. Мальчик также занимается танцами. Поклонники отмечают, что он унаследовал талант от папы. А вот дочка артиста учит стихи и тоже танцует. Но на этот раз выяснилось, что у нее есть еще один талант.
Мама Лазарева Валентина похвасталась рисунками внучки. она также засняла Анну с кисточкой в руках. Малышка уже сделала десятки рисунков.
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Анна Лазарева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились наследницы звезды. «Для ее возраста работы — восхитительны. сочетание красок и аккуратность, эти работы для ребенка потрясающие», «Какая умничка», «Красота какая», «Художницей будет», «Вот это талант», — стали писать подписчики.