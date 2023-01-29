Ирина Пегова в вязаном платье и «рваных» колготках блеснула тонкой талией: у всех челюсти отвисли

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино и играет в театре. Она смогла прославиться на всю страну. Актриса также не раз участвовала в телевизионных шоу. Она каталась на коньках в «Ледниковом периоде» и зажигала на паркете в «Танцах со звездами». А за минувший год звезда смогла похудеть. Теперь она чаще носит более смелые наряды.
Недавно Ирина вернулась к работе после новогодних праздников. Она решила поделиться кадром, на котором примерила черный тотал лук. Актриса облачилась в вязаное платье с акцентом на талии. Наряд дополнлили колготки в дырочку и массивные лоферы и толстой подошвой. Пегова подчеркнула талию и изящные щиколотки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники удивились такому наряду. Однако многие отметили, что Ирина похорошела. «Ох, какая стала», «Ну прям по-молодежному», «Какая у вас талия», «Ирина, сложно узнать», «Интересный стиль», «Ножки красивые», — стали писать в Сети.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды