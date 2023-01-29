Ирина Пегова в вязаном платье и «рваных» колготках блеснула тонкой талией: у всех челюсти отвисли

Недавно Ирина вернулась к работе после новогодних праздников. Она решила поделиться кадром, на котором примерила черный тотал лук. Актриса облачилась в вязаное платье с акцентом на талии. Наряд дополнлили колготки в дырочку и массивные лоферы и толстой подошвой. Пегова подчеркнула талию и изящные щиколотки.

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Поклонники удивились такому наряду. Однако многие отметили, что Ирина похорошела. «Ох, какая стала», «Ну прям по-молодежному», «Какая у вас талия», «Ирина, сложно узнать», «Интересный стиль», «Ножки красивые», — стали писать в Сети.