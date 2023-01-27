Ангельский хороша: Ходченкова приспустила платье, блеснув точеной фигурой в блестящем лифе

На этот раз Светлана отправилась на Мальдивы. Там она отпраздновала свое 40-летие. Актриса без стеснения делится кадрами, на которых позирует в бикини. А вот на этот раз она вышла на пляж в прозрачном платье. Ходченкова приспустила наряд показав свои формы в блестящем лифе. Звезда также не скрыла трусики.

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